Juve, "Ritorno di fiamma per Pastore": Marotta ci prova

Un Pastore a casa Agnelli? In Francia sono certi: la Juve torna in pressing su Javier Pastore, trequartista classe 1989 del Psg che con Emery non sta certo vivendo un momento positivo. Svariati quotidiani francesi, compresa l’edizione online di Le10Sport, tornano a parlare di nuovi e avviati contatti tra i bianconeri e il club parigino, a cui l'ex Palermo è legato fino al 2019. El Flaco, primo acquisto importante della ricca gestione qatariota, non gode di grande considerazione da parte del tecnico Unai Emery, che sin qui, complici anche un paio di infortuni, lo ha utilizzato soltanto 4 volte nelle prime 10 giornate di campionato.

Il Flaco non è più contento a Parigi ( e non è l'unico visti i casi Verratti e Matuidi) e già a gennaio potrebbe chiedere la cessione al suo club. La Juventus è da tempo alla caccia di un trequartista puro, più o meno da quando, due estati fa, Draxler scelse il Wolfsburg, e Pastore è il profilo perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri. L'operazione, scrivono in Francia, è più che possibile se i bianconeri saranno disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro.