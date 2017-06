Juve, Rincon è il primo rinforzo: Roma scavalcata, arriva in prestito

E' Tomas Rincon il primo rinforzo per far dimenticare a Massimiliano Allegri la sconfitta in Supercoppa italiana. La Juventus avrebbe infatti superato la concorrenza della Roma e sarebbe vicinissima all'accordo con il roccioso centrocampista venezuelano dal Genoa. Prestito oneroso da due milioni di euro con obbligo di riscatto da parte dei bianconeri fissato a circa 10 milioni la formula che avrebbe convinto il presidente Preziosi a privarsi del giocatore.

Da Torino filtra ottimismo intorno alla possibilità di consegnare Ricon ad Allegri già nei prossimi giorni, i due club avrebbero parlato anche del futuro di Hernanes, che il Genoa avrebbe preso volentieri già quest'estate. Rincon sarà il sostituto di Lemina, impegnato in Coppa d'Africa, il suo arrivo non esclude di certo quello di un altro centrocampista a lungo inseguito dai bianconeri, Alex Witsel. La strategia dell'a.d. bianconero Beppe Marotta infatti punta a regalare ad Allegri due giocatori: uno più tecnico e l'altro più muscolare.