Juve-Petagna, assalto all'Atalanta: serviranno almeno 30 milioni

A giugno arriverà Orsolini e questo ormai sembra quasi scontato. Ma una volta chiusa la trattativa con l'Ascoli (cui andranno 4,5 milioni più Favilli, Kabishi e un altro giocatore da scegliere), la Juve non si fermerà. Anzi, si è già mossa per Andrea Petagna, il centravanti che si è conquistato un posto da titolare nella splendida Atalanta di Gasperini: al momento, però, la trattativa non è neppure partita, perché il club bergamasco non ha fatto ancora il prezzo per un giocatore in crescita esponenziale.



Petagna ha segnato 3 gol in 15 partite in questa stagione, ma si è rivelato utilissimo nell'aprire gli spazi per i compagni e Gasperini si è detto convinto che "nel girone di ritorno farà molte più reti". Ecco perché l'Atalanta aspetta: il valore di Petagna sembra destinato a salire in questi mesi e l'impressione - come ha rivelato anche il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia - è che ci vorranno almeno 30 milioni per portarlo via quest'estate. E dire che all'Atalanta è costato un mlione...