Juve, passo indietro West Ham su Zaza. C'è il Napoli

Simone Zaza deve ancora trovare la sua dimensione in Premier League, dove si è trasferito in estate dalla Juventus al West Ham. L'attaccante ex Sassuolo ha disputato 8 partite in campionato e l'allenatore Slaven Bilic ha ribadito di puntare su di lui.



Gli "Hammers", tuttavia, cercano una scappatoia per evitare di pagare l'intero riscatto, di 20 milioni se l'attaccante dovesse raggiungere le 14 presenze stagionali.



"Bisogna rivedere gli accordi per modificare la clausola. Abbiamo bisogno che i termini cambino, se il giocatore vuole restare con noi", avrebbe confessato al Sun una fonte vicina al club. Sul giocatore è in agguato il Napoli, che cerca un attaccante dopo l'infortunio di Milik. Gli azzurri seguono gli sviluppi della situazione e restano alla finestra in attesa di novità.