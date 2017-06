Juve-Orsolini, c'è l'affondo. E spunta anche Conti

Acquistato Caldara, ormai perso Gagliardini, la Juventus non si ferma e tornare a guardare in casa dell'Atalanta. Il rebus esterni difensivi, soprattutto in vista della prossima stagione, è ai primi posti della programmazione di mercato bianconera e quindi spunta il nome di Andrea Conti. Con Evra che può partire già a gennaio, Lichtsteiner in scadenza di contratto, Dani Alves non del tutto convincente e Asamoah appena rilanciato, la Juve vuole cautelarsi per l'estate e mercoledì parlerà con la dirigenza atalantina per il difensore 22enne anche per evitare un caso Gagliardini bis, visto che il Napoli è interessato e potrebbe inserirsi in fase di disturbo.



Tra le altre opzioni valutate da Marotta e Paratici anche Masina (visto dal vivo nella sfida dello Stadium) e Kolasinac (che non arriverà comunque subito, ma al massimo in estate) ma al momento il nome più caldo è quello di Conti, anche perché il Manchester United non sembra intenzionato a lasciar partire in prestito Darmian.



Capitolo centrocampo, le voci in arrivo dall'Argentina su Bentancur trovano conferme in Italia. Visto il mancato arrivo di Witsel, la resistenza del Wolfsburg al solo prestito per Luiz Gustavo, in casa Juve si pensa ad anticipare l'arrivo del giovane del Boca Juniors (tra poco impegnato nel torneo sudamericano under-20). Ad aprile dovranno versare 9 milioni di euro come conguaglio, poi il cartellino del giocatore sarà interamente bianconero. Da un bianconero all'altro, la Juve prova l'affondo decisivo per Riccardo Orsolini (anche in questo caso, seguito dal Napoli): l'incontro è in corso, ma per il talento ora all'Ascoli è praticamente fatta, in estate sarà quasi sicuramente compagno di squadra di Higuain e Dybala.