Juve, occhi puntanti sul baby Lincoln

C'è un giovanissimo attaccante brasiliano al Mondiale Under 17 che sta incantando le top squadre di tutta Europa e tra loro c'è anche la Juventus. Si tratta di Lincoln, attaccante/trequartista tutto rapidità e talento che promette di essere la nuova pepita d'oro del calcio brasiliano e che il Flamengo, club nel quale è cresciuto, sogna di vendere - appunto - a peso d'oro.

Paratici segue questo talento da qualche anno ormai, come aveva fatto con l'altro gioiello sfornato dalla cantera del Flamengo, Vinicius Jr, acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro nonostante le pochissime presenze in prima squadra. Una "follia" che la Juventus non ha alcuna intenzione di seguire, per queste operazioni in casa bianconera vige infatti la "Legge di Vinicius": sì ad un investimento anche importante su un giocatore che promette di avere un brillante futuro, ma mai a queste cifre.

Sul gioiello dei verdeoro è forte l'interesse anche di Manchester United e Real Madrid, ma la Juventus non ha intenzione di partecipare ad alcuna asta. Anche perchè i recenti casi Gabriel Jesus e Gabigol insegnano: l'investimento può essere assolutamente azzeccato, oppure non essere per niente ripagato.