Juve, obiettivo Gelson Martins. Lo sponsorizza Alex Sandro

Nome nuovo per la Juventus. Come riporta A Bola i bianconeri hanno messo gli occhi su Gelson Martins, esterno d'attacco in forza allo Sporting Lisbona. Marotta e Paratici sarebbero infatti rimasti colpiti positivamente dal 22enne portoghese del doppio confronto di Champions che ha visto i Leoni opposti alla squadra di Allegri.



L'ala destra è inoltre fortemente sponsorizzata da Alex Sandro che a O Jogo ne ha tessuto le lodi: "Sta giocando ormai da un anno ad alti livelli e ha grandissime qualità". A rendere molto complicata l'eventuale buona riuscita dell'operazione è l'alta clausola rescissoria del giocatore, ovvero 45 milioni di euro. Inoltre i campioni d'Italia sono coperti nel ruolo: l'arrivo di Gelson Martins dovrebbe fare il paio necessariamente con la partenza di un elemento della rosa.