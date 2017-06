Juve-Morata, Zidane dice no: "Al Real Madrid è felice"

Zinedine Zidane ha detto semplicemente quanto era logico aspettarsi: nella prima conferenza stampa dell'anno, il tecnico del Real Madrid ha dovuto rispondere alle domande su Alvaro Morata, dopo che stamattina dall'Italia sono rimbalzate le voci su un possibile clamoroso ritorno dell'attaccante alla Juve, e ha smentito quanto riportato dal Corriere dello Sport. "Non credo che siano vere queste notizie, ma bisogna chiederlo a lui. Io lo vedo contento di stare qui perché questa è casa sua. Sta lavorando bene, lo vedo molto coinvolto nel progetto e questo è quanto". In questi primi mesi Morata è sempre sceso in campo (spesso partendo dalla panchina) quando era a disposizione e ha segnato nelle ultime quattro partite in cui ha giocato in campionato: nel complesso ha segnato 9 reti nei 934 minuti in cui ha giocato, una media niente male...