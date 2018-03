Juve, missione in Germania per Ginter

Il doppio impegno di Champions League con il Real Madrid incombe, ma in casa Juventus è sempre tempo di pensare al calciomercato, soprattutto se si può mettere le mani su giocatori giovani ma già esperti e dal futuro assicurato. È questo l'identikit di Matthias Ginter, difensore tedesco classe 1994 del Borussia Mönchengladbach, che sarebbe finito nel mirino nei bianconeri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, alcuni scout bianconeri sarebbero andati in Germania lo scorso sabato per assistere alla sfida pareggiata 3-3 dal Gladbach contro l'Hoffenheim in cui ha segnato anche un gol. Ginter in patria è considerato l'erede di Howedes, sul riscatto del quale Marotta e Paratici stanno ragionando da tempo: i 13 milioni stabiliti in estate con lo Schalke 04 non saranno pagati, ma sono state proposte al club tedesco due opzioni per trattenerlo a Torino. La prima prevede il pagamento di una cifra molto più bassa (non più di 5 milioni), la seconda il rinnovo del prestito alle stesse condizioni di quest'anno.

In base anche alla risposta dello Schalke, la Juve deciderà se chiudere o meno per Ginter. Campione del mondo pur senza giocare una partita nel 2014, con la nazionale tedesca il difensore classe 1994 ha vinto la medaglia d'argento nelle Olimpiadi nel 2016 e l'anno successivo ha conquistato la Confederations Cup. Cresciuto nel Friburgo, nel 2014 è stato acquistato dal Borussia Dortmund, ma quella in giallonero non è stata un'esperienza positiva (67 presenze e tre gol in tre anni) e nel 2017 è passato al Gladbach per 17 milioni. In maglia bianconera Matthias è rinato e ora per portarlo a Torino ci vorranno almeno 25/30 milioni di euro.