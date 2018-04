Juve, missione a Madrid per quattro...colpi di mercato

Mentre i tifosi della Juventus sognano un'impresa ai limiti dell'impossibile sul campo del Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, i dirigenti bianconeri, come di consueto, iniziano già a pensare al futuro e a programmare la prossima stagione. Ecco perché la trasferta in terra spagnola per Marotta e soci sarà soprattutto l'occasione per sedersi a un tavolo con la dirigenza dei Blancos e informarli dell'interesse, concreto, per quattro elementi della rosa di Zinedine Zidane.

Stando a quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il sogno del club e di Allegri è Isco, che a Madrid non gioca con la continuità desiderata e che sarebbe pronto a cambiare aria, ma per il quale il Manchester City avrebbe già pronta un'offerta da 86 milioni che difficilmente i bianconeri potrebbero superare.

Tra i 70 e gli 80 milioni è valutato invece Toni Kroos, altro sogno juventino, ma non solo visto che sul tedesco ci sono anche Paris Saint-Germain e le due squadre di Manchester, anche se sembra difficile che il Real possa lasciarlo partire.

Molto più 'economiche' e sicuramente più facilmente percorribili sono invece le piste che portano all'ex interista Mateo Kovacic, che i bianconeri seguono da tempo ma per il quale ci sarebbe da battere la concorrenza della Roma, e Dani Ceballos, che piaceva anche la scorsa estate ma che poi lasciò il Betis per Madrid. Alla Casa Blanca gioca poco e spinge per andarsene, il costo del suo cartellino si aggira sui 30 milioni.