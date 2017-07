Juve-Matuidi, incontro con Raiola. E c'è l'ipotesi Aurier

La Juve è pronta a fare la spesa in Francia. Anzi, a Parigi per essere precisi. È imminente un incontro tra i dirigenti bianconeri e Mino Raiola per provare a chiudere un accordo per Blaise Matuidi, centrocampista classe 1987 che ha il contratto in scadenza nel 2018: Marotta è pronto a trovare l'intesa col giocatore e presentare poi l'offerta al Psg a un prezzo ragionevole, considerando che tra un anno il mediano si libererebbe a parametro zero.



Marotta, tra l'altro, potrebbe presentarsi al tavolo della trattativa con una doppia richiesta: Serge Aurier, infatti, è diventata l'alternativa principale a Danilo. Per il terzino brasiliano il Real Madrid sembra non schiodarsi dalla richiesta di 30 milioni, così i bianconeri valutano anche l'opportunità di sostituire Dani Alves con l'ivoriano dal carattere esuberante, ma dalle grandi doti fisiche e atletiche.