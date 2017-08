Juve-Matuidi, ci siamo. E arriva anche Spinazzola

Blaise Matuidi è ormai un giocatore della Juve. Non ci saranno le visite mediche già mercoledì, come sembrava in un primo momento, ma l'affare è praticamente fatto, con un anno di ritardo rispetto ai colloqui già avviati la scorsa estate tra l'agente Mino Raiola e i bianconeri. Il centrocampista classe 1987 firmerà un contratto triennale da 4 milioni, l'operazione col Psg si aggira intorno ai 20 milioni, bonus compresi.



Sistemato il centrocampo, la Juve si tufferà poi su Spinazzola, stavolta con un anno di anticipo. "Doveva partire solo Kessié, ora la squadra si sta rivoluzionando", ha ammesso Gasperini parlando dell'Atalanta. Che il terzino possa rientrare prima dal prestito pare ormai certo. A quel punto i bianconeri potrebbero fare ancora due operazioni, di sicuro più complicate: Keita e uno tra Garay e De Vrij.