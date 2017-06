Juve, Marotta: "Verratti, niente follie. Khedira? Non so se ha voglia"

Sempre proiettato nel futuro, come la sua Juve. Beppe Marotta, a.d. bianconero, parla di mercato a Premium Sport: "Il prezzo di Verratti si è alzato dopo la partita col Barcellona? Sicuramente. È un ottimo giocatore che hanno accostato spesso a noi però penso sia utopistico pensare a lui perchè il PSG punta molto su di lui e noi non possiamo fare follie".



Le voci sull'addio di Khedira a fine stagione si fanno sempre più insistenti: "È un profilo di un campione che ha vinto tanto ed è da anni nel calcio professionistico, bisogna vedere se ha la voglia di continuare. Indipendentemente dalla scadenza, il destino è nella sua testa e affronteremo la situazione a tempo debito. Noi siamo contenti di quello che lui ha fatto e quindi ben volentieri vorremmo proseguire. Noi però siamo concentrati sul presente". Che prevede anche il rinnovo di Paulo Dybala: "Siamo in dirittura d'arrivo. Aspettiamo che ritorni il suo entourage dall'Argentina poi spero di annunciare il suo rinnovo entro fine mese".