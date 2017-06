Juve, Marotta spegne le voci di mercato: "Pastore non ci interessa"

Prima della supersfida contro il Napoli Giuseppe Marotta, intervistato dai microfoni di Premium, ha spento le voci di mercato: “Pastore è un profilo che interessa alla Juve? No, non è un profilo d’interesse perché è un giocatore del PSG e poi come tipologia di giocatore noi siamo già a posto così - ha detto il dg bianconero - Le voci su De Rossi in bianconero? Ogni settimana si allunga l’elenco dei giocatori accostati alla Juve ma più di 25 non possiamo averne. Oggi abbiamo una rosa competitiva, la perfezione non possiamo raggiungerla, tutto è migliorabile ma questo gruppo sarà in grado di darci molte soddisfazioni e dobbiamo valorizzare al massimo le risorse che l’allenatore ha a disposizione” ha detto Marotta.