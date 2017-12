Juve, Marotta scrive al Liverpool: oggetto Emre Can

Dopo mesi di corteggiamento la Juventus è pronta a tornare all'attacco per Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è promesso sposo dei bianconeri ormai da tempo, ovvero da quando l'estate scorsa ha rifiutato il rinnovo coi Reds (che si sono cautelati acquistando Nabi Keita dal Lipsia per la prossima stagione), ma in casa bianconera vorrebbero evitare un caso Witsel-bis.

"Emre Can all’80 per cento andrà alla Juventus" aveva detto il team manager della Germania, Oliver Bierhoff, qualche tempo fa, ma Marotta non vuole lasciare nulla al caso e, secondo quanto scrive 'Tuttosport', a gennaio scriverà al Liverpool per informare il club inglese che i contatti con il giocatore sono già avviati e ufficializzare così l'apertura della trattativa.

Emre Can, che piace anche al Manchester United di Mourinho, è il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo bianconero della prossima stagione. Il tedesco è ritenuto il profilo giusto per sostituire il connazionale Khedira, che vorrebbe chiudere la carriera negli Stati Uniti.