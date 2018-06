Juve, Marotta: "Emre Can tra 10 giorni, Icardi è fantacalcio"

"Siamo ottimisti per Emre Can, i contatti sono a buon fine, nel giro di una decina di giorni si può concludere". Beppe Marotta ufficializza ciò che era già noto a tutti: il centrocampista tedesco del Liverpool, che ha saltato il Mondiale a causa di un infortunio che l'ha costretto a un lungo stop e a rientrare solo negli ultimi minuti della finale di Champions, sarà un giocatore della Juventus. Per gli altri giocatori accostati ai bianconeri, la situazione è diversa.



"Icardi è una suggestione - spiega Marotta - Notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato, ma è fantacalcio. Higuain, come gli altri giocatori della Juve, è incedibile finché non sarà lui a chiedere di essere ceduto. Joao Cancelo? Giocatore interessante, ma al momento non c'è nessuna trattativa in corso".