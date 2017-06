Juve, Marotta: "Donnarumma? Abbiamo il dovere di provarci"

Beppe Marotta ha parlato del caso Donnarumma in un'intervista al Corriere della Sera. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dall'a.d. della Juve.



​"È chiaro che la Juve ha il diritto di esaminare tutte le opportunità: quando un giocatore è sul mercato abbiamo il dovere di provarci. Donnarumma è un talento. Poi dobbiamo disquisire tra talento e campione. Dietro alle scelte di Donnarumma ci siamo noi? In questo momento no.... ". Al di là delle dichiarazioni di facciata, in ogni caso, al momento è escluso che la Juve faccia un tentativo concreto per portare Gigio a Torino.



"Per le società è sempre più difficile gestire queste situazioni. Siamo di fronte a un cambiamento radicale della figura del giovane calciatore: oggi hanno dei professionisti vicino e cominciano subito a programmare la loro carriera, anche in contrapposizione con le società che li hanno cresciuti. È un dato di fatto. Le norme vanno cambiate. E vanno tutelati gli sforzi delle società sul settore giovanile, con una sorta di apprendistato vincolante".