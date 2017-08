Juve, Marotta: "Bonucci-Pirlo? Noi abbiamo 42 milioni in più..."

Beppe Marotta non tira ancora le somme perché, come spiega lui stesso, "purtroppo il mercato è ancora aperto". Ma fa comunque il punto della situazione ai microfoni di Premium Sport sulle trattative della Juve.



"Il calcio è cambiato: sono al quarantesimo campionato e ho visto l'evoluzione completa. Il calciatore è cambiato nel suo profilo, il fatto che ci siano questi cambi abbastanza frequenti fa parte del calcio moderno: oggi i calciatori sono star, non come la bandiere di una volta".



"Noi abbiamo un gruppo che soddisfa in pieno le esigenze della società e dell’allenatore, ma terremo gli occhi aperti per cogliere le eventuali opportunità che potrebbero presentarcisi, anche negli ultimi giorni. L’obiettivo è sempre di migliorare il gruppo, ma non credo che manchi qualcosa in particolare. Tradotto: esigenze non ne abbiamo, ma se troveremo dei giocatori che faranno al caso nostro cercheremo di cogliere l’opportunità. Forse c'è qualcosa da puntellare".



"Perché Bonucci al Milan? Di questi tempi ogni giocatore decide il proprio destino: i contratti servono, ma quando un giocatore non vuole continuare e si impunta per andare in una società particolare, alla fine l’accordo si trova. Ma non è un nuovo caso Pirlo: Pirlo lo abbiamo preso a parametro zero, mentre per Bonucci abbiamo preso 42 milioni. Sono i fatti del calcio, non la vedo una situazione stravolgente o straordinaria. Faremo, assieme alle altre cinque leghe più importanti, la richiesta di far chiudere il mercato prima dell’inizio dei rispettivi campionati".