Juve, Marchisio resta. Il padre-agente: "Se poi non giocherà mai..."

Claudio Marchisio va via dalla Juve? C'è paura di sì, ma crediamo proprio di no. Al Milan poi, non lo si pensi nemmeno, figuriamoci a metterla in circolo come indiscrezione. Già perchè è successo via web, dentro quel mondo che accoglie tutto, reagisce su tutto, ed è soprattutto libero di farlo come desidera, come suggerisce uno stato d'animo talvolta incontrollato.



"Ho sempre detto che volevo dimostrare tanto". disse lui il 30 luglio dopo Juve-Roma. C'è rassicurazione soprattutto personale, è vero, ma era risposta a domanda specifica ("Ti senti un nuovo acquisto?"). Juve da sempre, poi, per carità, non si dia per scontato il "per sempre", ma il presente è questo. Insomma da parte sua non c'è post con argomento calcio senza quei colori, lui che ai social racconta spesso di se stesso e di ciò che la Juve rappresenta, vedasi preciso richiamo al senso di appartenenza dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana.



L'impressione, comunque, è che quest'anno avrà maggiori occasioni per provare a vivere bei momenti. Una l'ha già avuto sabato scorso. Titolare fino al 20esimo del secondo tempo, dentro subito, segnale che per la Juve Claudio Marchisio c'è e che Marchisio vuole esserci per la Juve, e poi quelle parole del padre manager affidate naturalmente al web: "Sinceramente non ne so nulla - ha detto a calciomercato.it -, non so da dove siano usciti questi rumors: come si suol dire, casco un po' dal pero. Fino a prova contraria, due anni fa abbiamo firmato un contratto valido per cinque stagioni e quindi ce ne sono ancora tre davanti. Per il resto bisognerebbe chiedere alla Juventus, ma io ci ho parlato tre giorni fa e non mi hanno comunicato niente al riguardo. Quelle sul Milan sono lo voci. Due sono le cose sicure: Claudio si trova bene e vuole giocare. Ad ogni sessione di mercato la Juve acquista molti giocatori, ma questo non vuol dire che lui debba partire... Poi se per assurdo non dovesse giocare per tanti mesi, allora potremmo anche pensare di andare via il prossimo anno. Ma sabato Allegri lo ha fatto giocare e non ci sono problemi".



Insomma sulla possibilità che Marchisio lasci la Juve, se proprio si vuole, resti pure un po' di paura, ma crediamo proprio di no.