Juve, Mandzukic piace all'Hebei Fortune: gli darebbero 30 milioni in 2 anni

Trenta milioni di euro in due anni. Un'offerta allettante, non c'è dubbio. Non abbastanza, se ti chiami Mario Mandzukic, giochi nella Juve che punta a vincere tutto e sei l'idolo dei tifosi. Nessuna possibilità, dunque, che il croato parta a gennaio: ormai ha preso confidenza anche col ruolo di esterno sinistro e pazienza se poi al Mondiale dovrà tornare centravanti. Nel nuovo 4-3-3 di Allegri, oltretutto, gioca più vicino alla porta ed è costretto meno di prima a coprire sulla fascia in fase difensiva.



La proposta, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe arrivata dalla Cina: il campionato adesso è fermo e ora è il tempo degli assalti ai big europei per aumentare il fascino del campionato. A tentare il colpo Mandzukic sarebbe l'Hebei Fortune, il club dove giocano Lavezzi e Gervinho. Ma l'ingaggio monstre non basta a spostare il guerriero dalla sua truppa.