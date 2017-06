Juve-Luiz Gustavo, muro Wolfsburg. A giugno arrivano Bentancur e Tolisso

Due colpi a giugno per sistemare il centrocampo, nessuno al momento previsto per gennaio: l'unico possibile obiettivo immediato della Juve è Luiz Gustavo, ma il Wolfsburg chiede il prestito con l'obbligo di riscatto e i bianconeri non hanno intenzione di investire 15 milioni sul brasiliano anche perché hanno già bloccato Tolisso del Lione per un'operazione che costerà 45 milioni di euro. Difficile anche che a gennaio arrivi Bentancur, per il quale sarà esercitata l'opzione: il centrocampista del Boca Juniors, ora impegnato nel Sub 20, può arrivare subito dopo a Torino a fare le visite mediche, ma sarà un innesto per la prossima stagione, anche perché, vista l'età, è considerato un investimento soprattutto in prospettiva.