Juve, Lichtsteiner: "Ultimo anno qui, vado via dall'Italia"

Non è un fulmine a ciel sereno, perché lo sapevano già tutti, ma fa comunque effetto sentire Stephan Lichtsteiner dare ufficialmente il proprio addio alla Juventus dopo 7 anni. È arrivato nell'estate del 2011 partecipando sin dall'inizio al leggendario ciclo di Conte-Allegri che sta per portare il settimo scudetto consecutivo: nelle ultime due stagioni ha perso il posto di titolare inamovibile rimanendo per due anni di fila fuori dalla lista Champions della fase a gironi.



"Sarà il mio ultimo anno qua - ha detto dopo la vittoria al Bologna -, questo è sicuro. Il mio futuro non sarà in Serie A, sarà fuori, ma non posso dire altro. Perché vado via? Perchè ogni tanto bisogna cambiare, bisogna ritrovare dei nuovi stimoli. Abbiamo vinto talmente tanto e bisogna vincere ancora vincere quest'anno, quindi bisogna vedere anche altre cose, uscire un po' dalla comfort zone, è importante per tutti. Il ricordo più bello? Spero che arrivi ancora".



Alla Juve Lichtsteiner ha giocato 200 partite in Serie A, 256 complessive, segnando 15 gol: quello più significativo, probabilmente, è il primo gol ufficiale segnato dai bianconeri allo Juventus Stadium, quello che sbloccò il risultato contro il Parma l'11 settembre 2011.