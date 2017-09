Juve, Lichtsteiner resta: no al Besiktas

Continuerà a correre su quella fascia con la maglia della Juventus, ma soltanto in Italia. Stephan Lichtsteiner ha detto no al Besiktas, convinto che l'esclusione dalla lista Uefa dello svizzero, la seconda di fila e sempre ad inizio stagione, potesse bastare per il sì del giocatore.

I Turchi, che per il 33enne svizzero in scadenza offrivano un ricco biennale, incassano un secco no. Affare saltato. Lichtsteiner al momento resta a Torino dove in Serie A può continuare a sfrecciare visto che contro Cagliari e Genoa ha indossato la maglia da titolare.

Martedì non sarà sul charter per Barcellona, resterà ad allenarsi a Vinovo perchè in Champions Allegri lo ha escluso preferendo puntare sui nuovi: De Sciglio e Howedes, con anche le altre due opzioni nel ruolo di esterno basso destro di Barzagli e di Sturaro.

Magari l'addio potrebbe arrivare nel mercato invernale, o magari - come accaduto già lo scorso anno- Lichsteiner a febbraio potrebbe costringere nuovamente Allegri a reinserirlo nella Lista Champions