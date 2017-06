Juve, Lichtsteiner firma fino al 2018: Inter "dimenticata"

L'Inter ormai è un lontano ricordo. Anzi, è un pensiero fisso per tre giorni, fino a domenica, ma nella testa di tutti, non solo di Stephan Lichtsteiner. La Juve ha annunciato il rinnovo del contratto del terzino svizzero: scadeva a giugno, avrebbe potuto firmare con chiunque da qui a fine stagione, i bianconeri hanno anticipato tutti. Lichtsteiner resterà un altro anno, fino al 2018: ha convinto Allegri e la società con le sue prestazioni in campo, facendosi spesso preferire a Dani Alves.

Niente Inter, dunque: quest'estate Lichtsteiner era stato anche punito con l'esclusione dalla lista Champions per aver chiesto la cessione al club. Voleva vestire il nerazzurro, la Juve gli ha detto no. Ora tutto è rientrato: macinando chilometri, lo svizzero si è ripreso la stima dell'allenatore e l'affetto dei tifosi. E ha guadagnato un altro anno di stipendi nella capolista della serie A.