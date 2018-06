Juve, le 'condizioni' di Allegri: Emre Can, Morata e Bonaventura

Ci sono due panchine che a fine maggio rimarranno senza padrone e ci sono due società che vorrebbero riempire quel vuoto con Maurizio Sarri. Jardim lascerà il Monaco, l'Arsenal lo corteggia, mentre Conte ha un destino segnato da tempo con il Chelsea. Le due proprietà russe sono pazze dell'attuale allenatore del Napoli e con lui vorrebbero costruire un progetto di rilancio dopo una stagione deludente. De Laurentiis, nonostante abbia dichiarato tempo fa di avere un piano alternativo, rimarrebbe spiazzato nell'eventualità dell'addio. Ecco perchè il numero uno azzurro cercherà di convincere Sarri con aumenti e investimenti a non lasciare Napoli e riprovare nella missione scudetto.

Scudetto che rimarrà comunque una priorità anche della Juventus, che ha intensificato i contatti con il Milan per il trasferimento di Bonaventura. Un investimento da 25 milioni che non escluderebbe le altre trattative calde come Emre Can e Morata (ma non solo). Da capire anche quali saranno le condizioni che Allegri detterà alla società per rimanere saldo sulla panchina bianconera.

Dopo De Vrji, Asamoah e Lautaro Martinez l'Inter lavora per portare a Milano anche Cristante e Barella. L'incertezza è legata alla qualificazione alla prossima Champions e sull'atalantino è sempre forte la concorrenza della Juventus. Tutto questo mentre la telenovela Younes ha avuto un altro colpo di scena. Il giocatore è vicinissimo al Wolfsburg: 1,4 milioni alla firma più 4 milioni di stipendio per un triennio. Si attende la reazione del Napoli.