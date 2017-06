Juve, l'agente di Neto sbotta: "Non erano questi i patti, via a gennaio"

Neto ha le valigie in mano ed è pronto a lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Stefano Castagna, agente del brasiliano arrivato a zero dalla Fiorentina, non ha digerito la parole di Marotta che parlava della caccia all’erede di Buffon ed è sbottato: “Non erano questi i patti – ha detto a GazzaMercato – Quando Neto ha scelto la Juve, per venire a Torino gli era stato indicato un percorso di crescita ben definito. Se davvero questo è il pensiero dei campioni d’Italia allora servirà trovare una soluzione" ha minacciato Castagna.

"Già in estate Neto aveva chiesto di poter andare a giocare - ha proseguito l'agente - ma la società gli ha chiesto di restare come vice Buffon. Lui si è messo al servizio del club, ma visti i suoi obiettivi anche con la nazionale brasiliana credo che ci siano tutti i presupposti perché già a gennaio si cerci per lui una nuova sistemazione”.

Il divorzio sembra dunque inevitabile, anche se Castagna precisa: “Neto ha certamente sposato la Juve perché lo considera un club al top, perciò andrebbe via a malincuore. Ma a questo punto serve sedersi intorno a un tavolo per chiarire tutto. Per il bene della Juve ma anche per tutelare un professionista apprezzato in tutta Europa e con tutta la carriera davanti. La Juve - continua l'agente di Neto - non può giocare con la carriera di un giocatore cosi forte che tutta Europa voleva. Il ragazzo è già un numero uno e lo vuole essere per tutta la sua carriera”.