Juve-Kolasinac, Marotta insiste con lo Schalke: offerti 4 milioni

La Juve ha un vuoto da colmare e ha scelto di farlo con Sead Kolasinac. Marotta, però, deve fare i conti con lo Schalke e con i suoi problemi: l'a.d. bianconero ha offerto 2 milioni più altri 2 di bonus per il terzino bosniaco in scadenza a giugno, ma i tedeschi per ora nicchiano, perché l'esterno sinistro titolare, Baba, si è infortunato in Coppa d'Africa e si aspetta di capire quali sono i tempi di recupero.



Al di là delle parole di circostanza di Marotta, ad Allegri un terzino serve, perché Mattiello è reduce da lungo stop e Asamoah è un centrocampista di ruolo e non un difensore, per cui alla lunga potrebbe avere difficoltà nel 4-2-3-1. Ecco perché la Juve è disposta a pagare per un giocatore che a giugno avrebbe gratis. L'arrivo di Kolasinac, inoltre, libererebbe Hernanes in direzione Genoa, visto che a quel punto Asamoah rientrerebbe nella rosa dei centrocampisti.