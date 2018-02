Juve, Khedira medita l'addio? "Non escludo di tornare in Bundes"

Aria di piccola rivoluzione in casa Juventus. Mentre Buffon sta decidendo cosa fare da grande e Marchisio si interroga se continuare in bianconero o provare un'esperienza in Cina o MLS, dalla Germania giungono voci preoccupanti che riguardano il futuro di Sami Khedira.

Ad alimentare le voci di un possibile addio al termine della stagione è lo stesso centrocampista tedesco, che intervistato dall'agenzia sportiva 'Sport-Informations-Dienst' a margine di un evento organizzato dalla Porsche, ha dichiarato: "Non mi sento ancora vecchio, ma non escludo un ritorno in Bundesliga. Non si può mai escludere nulla nel calcio - ha spiegato Khedira - La Bundesliga è un grande campionato, anche se alcuni club in questo momento sono in difficoltà. Ma resta una competizione molto attraente. Io ho fatto delle buone esperienze all'estero, mi piacciono le nuove sfide, le cose che ancora non conosco".

Il suo contratto con la Juventus scade nel 2019, quindi se sarà addio sarà addio quest'estate (altrimenti i bianconeri lo perderebbero a zero), ma Khedira al momento è concentratissimo su campionato e Champions. "In Serie A è un duello testa a testa. Erano tanti anni che il campionato non era così emozionante. Il Napoli al momento è in pole position, ma noi abbiamo una grande squadra", ha detto il tedesco, che ha parlato anche della sfida col Tottenham: "Le probabilità di passare il turno sono ancora 50-50. All'andata non abbiamo giocato bene e loro sono stati più bravi".

Non solo Khedira. In uscita a fine stagione c'è anche Asamoah, il cui contratto va in scadenza il prossimo giugno e che, stando a Tuttosport, sarebbe un obiettivo di mercato dell'Inter. “Inter, Asamoah altro colpo a parametro zero” titolava questa mattina il quotidiano torinese, "Anche lo juventino - si legge - si svincola comej. De Vri La formazione di Spalletti, dunque, prova a mettere le mani sul cartellino del calciatore ex Udinese così come sul difensore laziale".