Juve, Joao Cancelo più Garay: il Valencia vuole 50 milioni

La Juve studia il doppio colpo a Valencia: al momento è solo un'ipotesi e non una vera e propria trattativa, ma c'è la possibilità che i bianconeri provino a portare a Torino sia Joao Cancelo, da tempo nel mirino di Marotta, che Garay. L'obiettivo primario è il terzino portoghese che può giocare sia a destra (preferibilmente) che a sinistra, proprio come De Sciglio: arriverebbe per sostituire in rosa uno tra Asamoah e Lichtsteiner o magari Alex Sandro se il Chelsea dovesse convincere la Juve a cedere il brasiliano.



Il Valencia, tuttavia, mette sul piatto anche Garay e chiede per entrambi 50 milioni: la Juve, però, sta valutando se sostituire Bonucci con un altro centrale di esperienza, o dare fiducia ai giocatori già in rosa, a partire da Rugani. Marotta offre 20 milioni per il solo Cancelo e valuta al massimo la possibilità di inserire Lemina nella trattativa.