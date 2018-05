Juve, ipotesi scambio Higuain-Morata. Chiesa obiettivo concreto

Dall'incontro strategico di ieri a Torino tra Massimiliano Allegri e i dirigenti bianconeri esce il progetto di una Juventus rivoluzionata, decisamente più giovane ma soprattutto pronta a cambiare totalmente il reparto di attaccanti se il mercato lo consentirà.



In buona sostanza, non c'è più in vendita soltanto Mandzukic ma anche Higuain e Dybala di fronte ad offerte o situazioni convenienti. Un'ipotesi di lavoro da non trascurare porta allo studio di un possibile scambio tra Higuain e Morata con il Chelsea: molto dipenderà ovviamente da cosa succederà sulla panchina dei Blues. Dovesse partire Conte e arrivare Sarri, anche se il Chelsea sta spingendo forte su Pochettino, il Ppita avrebbe la strada agevolata. Uno scambio che può sembrare penalizzante per la Juve ma che per un club abituato a programmare il futuro, porta ad un ringiovanimento nel reparto.



Dove c'è una gran voglia di provare a prendere Federico Chiesa, il talento della Fiorentina seguito da quasi tutti i top club europei: per il classe '97, che al momento i viola consideano incedibile, la Juve ragiona su una proposta da 60 milioni di euro e spera di attivare con successo gli stessi canali che lo scorso anno hanno consentito di chiudere l'operazione Bernardeschi.



Ringiovanimento pesante anche a centrocampo con la firma e l'annuncio di Emre Can dopo la finale di Champions; Allegri ha chiesto anche Kovacic, non facile convincere il Real Madrid. Il romanista Pellegrini un'altra preziosa alternativa. Caldara, Spinazzola e Darmian per la difesa, la probabile conferma di Alex Sandro e l'offerta contenuta al Psv Eindhoven per il laterale Santiago Arias in scadenza nel 2019.