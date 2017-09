Juve-Iniesta, a Barcellona dicono no: "Abbiamo l'accordo"

L'intervista che Josep Bartomeu ha rilasciato a Mundo Deportivo è lunga e in ogni punto, ad ogni domanda, il presidente del Barcellona si arrocca in difesa e respinge le critiche che l'hanno travolto negli ultimi giorni per un mercato considerato da molti fallimentare. Da molti, non da lui a quanto pare. La risposta che interessa di più a noi italiani è quella su Andres Iniesta, bandiera del club in scadenza di contratto nel 2018 e accostato già quest'estate alla Juve. "Stiamo lavorando anche con lui - dice Bartomeu - c'è un principio d'accordo. Ci piacerebbe che finisse la sua carriera qui visto quello che ha realizzato con il Barcellona in questi anni. È un giocatore esempio, non solo per i barcellonisti ma per tutti". Juve gelata, dunque. Ma la speranza non è ancora morta.



"Siamo soddisfatti della nostra rosa perché volevamo un terzino destro come Semedo, un centrocampista centrale come Paulinho, abbiamo riportato Deulofeu qui e abbiamo acquistato Dembelé che è un giovanissimo e fortissimo calciatore che avrà forti pressioni - ha detto Bartomeu -. Coutinho? Ci sarebbe piaciuto avere un giocatore in più nella nostra squadra ma il Barça non può partecipare a certi giochi viste le cifre che ci ha chiesto il Liverpool. La firma di Messi? Leo ha tre contratti firmati con la nostra squadra e alla fine di giugno ha formalizzato questa nuova avventura con noi. C'è anche la firma del padre che va solamente protocollata con una nuova foto. Verratti? Il Barcellona si è mosso tanto ma rispettiamo la volontà degli altri club. Purtroppo le clausole non ci sono i tutti i paesi e se il Psg ci dice che non vuole vendere il calciatore noi dobbiamo rispettarlo".