Juve, in Spagna sicuri: Real e Barça su Pjanic

"I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c'è bisogno che restino felici". Le parole pronunciate da Pavel Nedved chiariscono che alla Juventus nessuno è incedibile, compresi big del calibro di Higuain e Miralem Pjanic. Dalla stampa iberica arrivano forti le sirene di un interessamento delle due regine di Spagna per il regista di Massimiliano Allegri, "Real Madrid e Barcellona all'assalto di Pjanic" titola As.

Il quotidiano spagnolo assicura che il centrocampista bianconero è da tempo in cima alla lista dei desideri dei blancos, che lo seguivano con interesse già dai tempi della Roma. Zidane stima moltissimo Modric e Kroos - si legge - ma è ovvio che ci sia la necessità di trovare loro un'alternativa di uguale livello.

Sponda Barcellona (con cui Marotta sta chiudendo l'affare Busquets). 'Onze Mundial' riporta che anche il club blaugrana è sulle piste di Pjanic, Valverde dopo la partenza di Iniesta cerca un altro giocatore in grado di dettare i ritmi al suo centrocampo e il profilo del regista bianconero sembra essere quello giusto. La Juventus - si legge - non lascerà partire Pjanic per meno di 70 milioni di euro, ma entrambe le squadre potrebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche molto interessanti...