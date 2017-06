Juve, il prescelto è N'Zonzi. In Spagna: "Arriva a gennaio"

Sono numerosi i nomi che circolano nelle ultime settimane in ottica Juventus. I bianconeri cercano con insistenza un centrocampista di qualità da inserire in rosa a gennaio e la scelta sembrerebbe ricadere su Steven N'Zonzi. Il francese del Siviglia, che ha affrontato i bianconeri in Champions League quest'anno, ha colpito la dirigenza della Juve, tanto che il club si sarebbe convinto a pagare la clausola agli spagnoli, che ne detengono il cartellino.



E' quanto rimbalza dalla Spagna, dove il quotidiano di Siviglia, "Estadio Deportivo", parla con convinzione di un'offerta della Juventus di 30 milioni di euro per strappare il giocatore agli spagnoli e consegnarlo ad Allegri già in inverno. L'ex Stoke City avrebbe quindi superato nelle gerarchie di mercato Witsel dello Zenit e Franck Kessié dell'Atalanta: su quest'ultimo Marotta non molla la presa, ma sembra più una pista da percorrere a giugno.

N'Zonzi, che a questo punto è in pole nella lista bianconera, non potrebbe essere utilizzato in Coppa in questa stagione.