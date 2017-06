Juve, il padre di Kean: "Volete mio figlio? Datemi i miei trattori"

Fa notizia l'apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Sulla prima pagina del quotidiano torinese campeggia il volto di Moise Kean con le parole del padre del giocatore, che pretende dei trattori in cambio della firma sul rinnovo di contratto del giovane attaccante.

Non si tratta di uno scherzo. La vicenda nasce da un mancato trasferimento del ragazzo di qualche tempo fa: Mino Raiola avrebbe voluto portarlo in Inghilterra ma, su richiesta della Juve, il papà si era opposto, ottenendo in cambio la promessa di ricevere aiuti per la sua attività di agronomo in Costa d'Avorio: "La Juventus ha proposto un contratto da 700 mila euro all’anno per mio figlio - ha dichiarato Biorou Jean Kean - Però in passato, quando su richiesta del club ho impedito che Raiola portasse Moise in Inghilterra, mi era stato promesso un aiuto per tornare in Africa".

Moise Kean non ha ancora 18 anni (li compirà il 28 febbraio 2018): per questo prima di firmare il primo contratto da professionista c'è bisogno dell'avallo del padre. "In Costa d’Avorio possiedo parecchi ettari di terreno che vorrei avviare alla coltivazione di riso e mais - ha spiegato il padre del giocatore - Io sono un agronomo, ho lavorato nelle risaie vercellesi, ho chiesto che mi fosse dato del materiale agricolo". Poi la 'minaccia': "La Juventus rischia davvero di perderlo a zero euro se non si firma prima il contratto".

E per finire una stoccata anche a Mino Raiola: "Dice che è il procuratore di mio figlio, ma io non gli ho mai dato la procura... Anzi, se fosse dipeso da me avrei scelto un altro agente che seguisse Moise".