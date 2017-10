Juve, Howedes preoccupa: 20 milioni alla Lazio per De Vrij

La difesa un po' meno bunker dei bianconeri ma soprattutto le condizioni fisiche di Höwedes stanno convincendo i dirigenti della Juve a valutare un intervento di emergenza, sul reparto, già a gennaio. Il tedesco, che ancora non ha debuttato, preoccupa e non è detto che di questo passo sia così scontato l'obbligo di riscatto che scatterebbe alla 25esima presenza. Se dovessero persistere i dubbi sulla sua integrità la Juve proverà a forzare per De Vrji.



Il difensore olandese non ha ancora rinnovato con la Lazio e per questo a breve al club biancoceleste potrebbe arrivare un'offerta da 20 milioni di euro. Lotito ne vuole almeno il doppio, ma se il centrale dovesse decidere di andare in scadenza rischierebbe di perderlo a zero. La Juve continua a mandare segnali e un dialogo più fitto potrà esserci nei giorni di avvicinamento a Juventus-Lazio, proprio dopo la sosta.



Sul fronte rinnovi, invece, Chiellini in scadenza a giugno sta per firmare per altre due stagioni, mentre Asamoah pure lui sotto contratto per altri 8 mesi è intenzionato a riprendere in considerazione l'offerta del Galatasaray soprattutto se verrà blindato Alex Sandro. Conte non ha smesso di volerlo al Chelsea ma la Juve è pronta a riconoscergli un adeguamento contrattutale da 3 a 5 milioni di euro all'anno. Al di là di quel che offrirà il mercato Allegri spera possa tornare in gruppo già la prossima settimana anche Pjaca per riaverlo presto a disposizione con l'effetto di un ulteriore colpo last minute.