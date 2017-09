Juve-Howedes è fatta: accordo con lo Schalke

Marotta regala ad Allegri l'ultimo rinforzo in difesa: la Juve ha infatti chiuso per Benedikt Höwedes, centrale dello Schalke e della nazionale tedesca che può giocare anche da terzino (sia destro, preferibilmente, che sinistro, come ha fatto a volte con la maglia della Germania).

Il dg della Juventus ha trovato l'accordo con lo Schalke per un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12. Il giocatore classe 1988, che è atteso mercoledì a Torino per le visite mediche di rito, ha salutato il club di Gelsenkirchen, dove ha giocato tutta la carriera da professionista, con un post su Facebook.