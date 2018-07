Juve, Higuain-Morata si può fare

Higuain al Chelsea, Morata alla Juve. Lo scambio si può fare: che i bianconeri abbiano messo virtualmente sul mercato il Pipita, anche per rientrare parzialmente dei 90 milioni spesi per pagare la clausola al Napoli due annni fa, è cosa nota, così come è risaputo l'interesse per il ritorno di Alvaro, che non si è più ripetuto sui livelli mostrati in Italia, né al Real Madrid, né in Premier, dove ha cominciato bene e poi si è eclissato.



A sbloccare l'operazione può essere l'eventuale firma di Maurizio Sarri con il Chelsea: è attesa da settimane, non è ancora arrivata e più passa il tempo, più si fa dura. Ma se davvero Abramovich dovesse decidere di esonerare Conte e sostituirlo con l'altro tecnico italiano, a quel punto la prima mossa del club inglese sarà proprio quella di procedere allo scambio, per regalare l'amato Higuain a Sarri.



Al momento, nessuna telefonata è arrivata a Marotta, ma gli intermediari si sono messi al lavoro per cercare la soluzione migliore. I due giocatori potrebbero essere valutati 65 milioni a testa e l'idea è quella di chiedere al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato per Morata, mentre i Blues verserebbero i soldi in un'unica tranche.