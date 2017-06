Juve, Hernanes-Hebei trattativa avanzata: pronti 10 milioni dalla Cina

La Cina ti toglie, la Cina ti dà. A Marotta e ai tifosi della Juve l'irruzione del Tianjin Quanjian nella trattativa tra i bianconeri e Witsel, a suo tempo, non deve aver fatto molto piacere; i 10 milioni che metterebbe sul piatto l'Hebei per Hernanes sono decisamente ben accetti. Questa, dunque, la novità dell'ultimo giorno in chiave mercato: quello in entrata è chiuso anche perché la Juve non ha intenzione di ricorrere ad alcun svincolato, in Cina invece si può ancora comprare, così la Juve sarebbe ben lieta di cedere quello che è a tutti gli effetti un "esubero" della rosa. La trattativa è in fase avanzata.



Con l'arrivo di Rincon, i bianconeri non hanno più spazio a centrocampo per Hernanes, che in questo anno e mezzo di Juve, salvo rarissimi casi, ha fatto quasi sempre fatica in qualsiasi posizione sia stato impiegato. Allegri lo ha escluso anche dalla lista Champions inserendo Lichtsteiner e così i soldi incassati da un'eventuale cessione farebbero soltanto comodo e consentirebbero al club di non incorrere in una minusvalenza eccessiva: il brasiliano fu pagato 12 milioni (11 più 1 di bonus) all'Inter nell'estate del 2015.