Juve, Grosso va al Bari: Tacchinardi alla Primavera?

Benevenuto tra i grandi, eroe mondiale. Non è ancora ufficiale, ma Fabio Grosso sarà - come comunicato dallo stesso club - il nuovo allenatore del Bari. La società pugliese ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con l'ex tecnico della Juventus Primavera dopo l'incontro a Milano tra l'allenatore e il ds Sean Sogliano. Grosso, autore del rigore decisivo contro la Francia nel Mondiale 2006, compirà 40 anni a novembre e nel 2013 ha intrapreso il percorso di allenatore nelle giovanili della Juve che ha portato al trionfo a Viareggio nello scorso marzo. L'esperienza sulla panchina del Bari sarà la sua prima in un campionato professionistico.



"Non possiamo che essere tutti molto felici per lui - ha scritto la Juve sul proprio sito -: Grosso si merita davvero questo incarico, forte di quanto ha saputo dimostrare in questi anni alla Juventus, in termini tecnici e anche umani. È stato capace di gestire una squadra in continuo cambiamento, come è naturale per una Under 19, e ogni volta ha saputo creare un gruppo forte e coeso, al di là dei singoli". Ora la Juve è in cerca di un nuovo allenatore per la sua Primavera: possibile una scelta simile a quella fatta dal Milan, che ha chiamato Gattuso, una bandiera, a guidare il principale gruppo del vivaio. I bianconeri hanno già contattato Alessio Tacchinardi, ora talent di Premium Sport: potrebbe essere lui il prossimo tecnico della Primavera della Juve.