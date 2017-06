Juve, Evra al Marsiglia: addio dopo due anni e mezzo

Au revoir Patrice, i tifosi della Juve ti hanno voluto bene, ma forse non mancherai più di tanto a nessuno di loro: l'accordo tra Evra e il Marsiglia è ufficiale, il terzino ha firmato un contratto di 18 mesi e i bianconeri lo liberano gratis dopo sei mesi non all'altezza della sua storia. Allegri lo avrebbe anche tenuto e ora si ritrova di fatto con un esterno sinistro in meno in rosa: se non arriva nessuno, sarà costretto ad adattare Asamoah in quella posizione, aspettando che Alex Sandro torni al top.





L'ultimo ricordo che lascia Evra dopo due anni e mezzo non è positivo: entrò al 33' del primo tempo durante la Supercoppa italiana del 23 dicembre e poco dopo il Milan trovò il gol dell'1-1. Da lì in poi cominciò un'altra partita, con Suso che mandò in tilt il francese. In questa stagione Evra ha collezionato appena 13 presenze in tutto, giocando sempre titolare in Champions e solo due volte in campionato: a proposito di Champions, i tifosi della Juve ricordano ancora l'errore che l'anno scorso costò il gol di Müller in pieno recupero per il 2-2 del Bayern prima dell'eliminazione bianconera ai supplementari. In due anni e mezzo, però, Evra non ha fatto certamente solo disastri: è stato un fedelissimo di Allegri che anche l'anno scorso lo ha quasi sempre preferito ad Alex Sandro. A 35 anni, semplicemente, era arrivata ora di cambiare aria.