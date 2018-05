Juve, Emre Can regalo scudetto: firma dopo la finale di Champions

Conquistata la quarta Coppa Italia in fila e con le mani sul settimo scudetto consecutivo, la Juventus si acinge ad archiviare un'altra stagione trionfale e prepara già i futuri successi. Negli ultimi giorni in casa bianconera si è registrata una decisa accelerazione sul fronte mercato, con i contatti avviati col Genoa per Perin e la visita a Torino di Santiago Arias, ma il primo 'regalo scudetto' per Massimiliano Allegri sarà Emre Can.

Dopo un lunghissimo tira e molla il centrocampista classe 1994 del Liverpool si sarebbe finalmente convinto e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, firmerà il contratto con i bianconeri subito dopo la finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid, indipendentemente dall'esito. La data da cerchiare in rosso sul calendario è dunque quella del 27 maggio, quando il tedesco, che arriverà a Torino a parametro zero, si legherà ai bianconeri con un contratto quinquennale.

Sul fronte attacco invece si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Alvaro Morata. Come riporta Tuttosport il Chelsea, titolare del cartellino dell'ex Real, avrebbe aperto alla cessione: si parla di un prestito oneroso, circa 15 milioni, con un riscatto obbligatorio due anni dopo fissato a 45 milioni di euro. Un colpo da 60 milioni dunque e, stando al quotidiano torinese, anche un colpo in grado di convincere Allegri a restare sulla panchina bianconera.