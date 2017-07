Juve-Emre Can, assalto al Liverpool

È la settimana del quinto colpo dopo quelli che hanno portato alla Juve Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio e Bernardeschi. Allegri vuole un altro centrocampista che si alterni davanti alla difesa con Khedira, Marchisio e Pjanic e anche se la sua preferenza ricadrebbe su N'Zonzi, la clausola da 40 milioni ha indotto il club a virare su altri obiettivi.



La prima scelta è diventata così Emre Can, jolly del Liverpool che Klopp ha utilizzato persino come terzino destro e che ha nel dinamismo la sua caratteristica principale. Il contratto del tedesco classe 1994 scade nel 2018 e il giocatore sembra non aver intenzione di rinnovarlo, tanto da aver già dato il suo gradimento al trasferimento in bianconero.



Questa settimana la Juve presenterà l'offerta al Liverpool da 25 milioni di euro e potrebbe essere quella giusta per chiudere la trattativa.