Juve, ecco Douglas Costa: Marotta in Germania per chiudere

Ci siamo, in poche ore la Juventus chiuderà per il primo top player di questo mercato estivo. Marotta ha fatto il biglietto e preparato le valigie, l'amministratore delegato dei bianconeri martedì mattina sbarcherà a Monaco di Baviera per chiudere l'operazione Douglas Costa con il Bayern Monaco.

C'è ancora qualche incertezza sulle modalità di acquisto: in corso Galileo Ferraris hanno pensato ad un'offerta significativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: 10 milioni subito e altri 30 al termine della stagione 2017-18. Da non escludere, però, un'operazione alla Kinglsey Coman, ovvero prestito biennale con riscatto già fissato. Dettagli, ma la trattativa andrà in porto. Douglas Costa potrebbe sbarcare a Torino con lo stesso Marotta già nella serata di martedì o, al più tardi, mercoledì.

Rummenigge: "Discussioni molto positive e concrete con la Juve per Douglas Costa"

"Lo stato attuale è che siamo in discussioni concrete e molto positive con la Juventus, ma non possiamo ancora annunciare il completamento dell'operazione". Da Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, è arrivata un'ammissione importante, forse decisiva, sulla trattativa con i bianconeri per Douglas Costa. Per la prima volta il club tedesco si è espsto e ha lasciato trasparire in modo abbastanza chiaro che l'affare è a buon punto perché Ancelotti sta dando l'assalto a James Rodriguez.



"Il giocatore ha fatto sapere che lui vorrebbe cambiare aria. C'è un importo bendefinito e se viene raggiunto, siamo pronti a completare il tutto" ha spiegato Rummenigge nel corso della presentazione di Tolisso. Prestito biennale oneroso di 10 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni dopo due anni: questa sarebbe l'ultima offerta dei Campioni d'Italia.