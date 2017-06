Juve, è emergenza totale: Marotta si tuffa sul mercato

In campo inciampa, mentre l'infermeria si popola. Lo stop della Juventus contro il Genoa in campionato, fisiologico per certi versi, cela tuttavia delle difficoltà di natura fisica da parte della squadra di Allegri, che settimana dopo settimana perde pezzi importanti. L'ultimo a fermarsi è stato Leonardo Bonucci: due mesi di stop, che pesano soprattutto dopo l'infortunio del collega Andrea Barzagli, che rientrerà a gennaio.



A ciò si aggiunge il ko di Dani Alves, out almeno fino a febbraio e la partenza per la Coppa d'Africa di Benatia. Fino ad allora, Massimiliano Allegri potrà contare sui soli Chiellini e Rugani per il reparto difensivo, mai in emergenza come in questa stagione. L'ad Beppe Marotta starebbe quindi accelerando sensibilmente sul mercato, dove si fa viva la pista che porta a Branislav Ivanovic, laterale in forza al Chelsea. Il veterano serbo era un'idea percorribile per giugno, ma l'emergenza porterà i dirigenti bianconeri ad anticipare i contatti con i Blues. Tra finzione e realtà, invece, si gioca la partita Thiago Silva, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. In tal caso, la Juve sarebbe tra le pretendenti più forti sul brasiliano.



Il centrocampo non se la passa meglio, a dire il vero. Asamoah e Lemina raggiungeranno le rispettive nazionali come Benatia e le condizioni di Claudio Marchisio, rientrato da poche settimane, fanno perdere il sonno al tecnico bianconero, che spinge per avere anche un centrocampista a gennaio. Torna dunque in auge la trattativa per Axel Witsel, che potrebbe anticipare il suo trasferimento a Torino da giugno a gennaio. Lo stesso discorso vale per il talentuoso Rodrigo Bentacur, colpo già messo a segno dai bianconeri, sebbene restino misteriose le tempistiche dell'operazione. Si vocifera, infine, dell'interesse della Juve per N'Zonzi del Siviglia, ma la pista che conduce al francese difficilmente sarà percorsa in inverno.