Juve, è corsa a tre tra Douglas Costa, Keita e Bernardeschi

Che Patrick Schick fosse un predestinato, o almeno un destinato al bianconero, forse lo si poteva capire già il 26 ottobre 2016 quando proprio allo Stadium contro la Juventus con la maglia della Sampdoria segnò il suo primo gol in Serie A alla sua prima partita da titolare. Una prestazione che non passò inosservata, così come i successivi 10 gol segnati in A.

Ecco perché Marotta ha deciso di accelerare i tempi e chiudere la trattativa per l’acquisizione dell’attaccante valutato 25 milioni, con una parte che verrà versata cash ai blucerchiati che potranno inoltre scegliere due contropartite tecniche in prestito tra Mandragora, Romagna e Orsolini. Schick, impegnato ora tra nazionale maggiore e under 21 ceca, sarà puntualmente in ritiro con la Juve alla ripresa dell’attività, poi toccherà ad Allegri decidere se inserire l’attaccante in rosa o mandarlo in prestito per una stagione, ma la sensazione è che Schick saprà conquistare prima il tecnico e poi anche il suo spazio in campo.

Juve che adesso si concentra sull’esterno di attacco. In pole il brasiliano del Bayern Monaco Douglas Costa anche perché in Baviera è arrivato dal Werder Brema, Serge Gnabry, rendendo meno complicato l’affondo bianconero per l’esterno anche se spaventa l’inserimento nella trattativa del Barcellona, che potrebbe far lievitare oltre i 30 milioni il costo dell'operazione.

In alternativa restano in piedi le piste che portano a Bernardeschi e Keita Baldè, mentre è suggestiva ma troppo cara l’ipotesi Angel Di Maria. A centrocampo il forcing è per N’Zonzi del Siviglia già seguito a gennaio ma ora, fresco di rinnovo, servono 40 milioni per convincere gli spagnoli a cederlo.

Tolisso e Fabinho sono gli altri obiettivi, mentre per il dopo Buffon sembra ormai in pole Wojciech Szczesny, che con i suoi 27 anni può vivere una stagione al fianco del numero 1 azzurro e poi raccoglierne l’eredità. L’Arsenal proprietaria del cartellino chiede almeno 15 milioni, la Juve ne offre 12, ma l’intesa non è lontana.

F. Ferrero