Juve e Allegri insieme fino al 2020, la firma è una formalità

C’è una Juve inarrestabile, lanciata come un treno in corsa verso il Triplete, non più tabù, ma vera opportunità per una squadra che ha travolto il Barcellona dei marziani, trascinata dalla prodezze di Dybala e da una difesa a dir poco blindata che non prende gol in assoluto da 5 partite.

Ci sono sempre tanti padri quando ci sono vittorie da celebrare, ma questa volta c’è chi, forse, ha più meriti degli altri: Massimiliano Allegri.

Da quando è approdato a Torino ha sbagliato poco o niente, ha vinto due scudetti, due coppe Italia e una Supercoppa italiana. Ha centrato una finale di Champions al primo anno ed è vicino a fare il bis, con vista sul Triplete.

Un cambio di marcia iniziato con il varo del nuovo modulo, quel 4-2-3-1, o schema a 5 stelle, che ha permesso ai bianconeri di mettere contemporaneamente in campo tutto il potenziale offensivo.

Una svolta tattica che ha inciso anche sui progetti dello stesso Allegri, che prima di quel momento sembrava stuzzicato da un’esperienza all’estero con Arsenal, Barcellona e Psg a stimolarlo.

Ora sembra tutto cambiato. La sua Juve, i suoi programmi. Anzi, come conferma anche la dirigenza al completo, da Marotta ad Agnelli, il tecnico toscano resterà a Torino.

E’ pronto un rinnovo fino al 2020, due anni in più rispetto all’attuale contratto, ma la stretta attualità del campo rinvierà di qualche settimana una firma che ormai sembra solo una formalità.

Anche i tifosi più scettici hanno imparato ad amare Allegri, che sembra aver addirittura superato Conte nelle gerarchie della curva, perché alla fine più di ogni altra cosa contano i risultati, e dal quel punto di vista Allegri è la vera arma in più di questa Juve.

Fabrizio Ferrero