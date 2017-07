Juve, Dybala incedibile: la clausola pro-Barça non esiste

Due colpi assestati in una manciata di giorni. 80 milioni per mettere le ali con Douglas Costa e Bernardeschi. Ora la fase di studio e riflessione profonda, che non significa tempi chissà quanto lunghi, per assestare il colpo grosso a centrocampo. La lista di nomi in agenda è ricca, non per questo i percorsi agevoli. Prendere come esempio Milinkovic-Savic giusto per assaggiare le difficoltà e i prezzi stellari con cui confrontarsi. Alla coppia Marotta-Paratici il serbo piace da tempo ma allo scorrere della clessidra hanno fatto eco le prestazioni monstre del calciatore e l'impennarsi della sua valutazione. Lotito non ne vuole sapere. Ha rifiutato più di 50 milioni di euro, dopo i sondaggi di Juve e Inter. E non molla l'osso neanche per 70 milioni.



La ricerca del centrocampista vip prosegue in Inghilterra. Matic del Chelsea rischia di fare poca strada e di trasferirsi nella sponda United di Manchester. Mentre Emre Can, 23enne talento tedesco con natali turchi, vive una situazione borderline. Ha la fiducia del Liverpool che non vuole venderlo, ma pure il contratto in scadenza. E di rinnovo ancora non se ne parla . La Juventus è in posizione di attesa pronta a sferrare l'assalto da 25 milioni al primo segnale del calciatore, che per ora guarda da vicino il Liverpool difendersi dagli attacchi del Barça per l'ex Inter Coutinho.



Una situazione che, secondo i media spagnoli, i Reds condividono con la Juventus: causa innamoramento bluagrana per Dybala che per ora non può diventare corte. Motivi due, pesanti. La Joja non è in vendita e, soprattutto, non ha prezzo. Da ambienti Juve viene smontata la tesi della presunta esistenza di una presunta clausola pro Barcellona inserita nel contratto di Dybala e in base alla quale l'argentino potrebbe spostarsi in Catalogna per 110 milioni di euro. La clausola non c'è. L'Interesse del Barça sì. Ma la Juve è sorda.

Daniele Miceli