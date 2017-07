Juve, Dybala addio? Ora il dubbio c'è

"And I want you to be mine". C'è una canzone (degli Ofenbach) che le radio trasmettono di frequente. Significa "Voglio che tu sia mio". Ma che motivo ci sarebbe per Higuain e per la Juve di dirlo a Dybala, che in fondo è un punto fermo bianconero da due anni? Forse una ragione c'è. Provate a chiedergli se resta certamente, potrebbe rispondervi quello che non vi aspettate. "Quello lo dovete chiedere alla società - ha detto dopo la vittoria contro il Psg - Però io sono felice qua. Mi trovo bene. E in questi giorni mi allenerò al massimo per fare una grande stagione".



L'importante per Higuain e per la Juve è che la grande stagione e i grandi assist, come quello al Pipita contro il Psg, Dybala li faccia a Torino. Qualcuno però comincia a sospettare che dietro il contemporaneo arrivo di Bernardeschi e Douglas Costa potrebbe esserci la partenza dell'argentino. Anche se la vera variabile è Neymar. Che si toglie la maglia del Barça e rischia in realtà di darla a Paulo. Sperando che siano solo voci. "Quando arrivano voci di grandi squadre come Barcellona, Real Madrid, o tutte le grandi squadre sempre fa piacere perché vuol dire che uno fa le cose bene. Però poi bisogna vedere quanto sono certe queste cose".



Di certo, passando a notizie più tranquillizzanti per chi tifa Juve, c'è che contro il Paris Saint Germain Higuain ha esultato per la prima volta. Kean ha stupito tutti. E poi, è arrivato Marchisio. Un Principino ritrovato può davvero essere un'arma in più. Come Kean, che può essere la variabile che non ti aspetti nell'attacco bianconero. Un reparto dove c'è da scacciare il prima possibile un cattivo pensiero. La Juve non può fare a meno di Dybala. E gli dice "I want you to be mine".