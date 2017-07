Juve, Douglas Costa ti cambia: ecco perché

Stavolta ci siamo davvero. Il lungo corteggiamento esploso nel dopo-Cardiff sta per diventare matrimonio. Douglas Costa e la Juventus si dicono sì. Con Beppe Marotta in missione in Germania per chiedere e ottenere la mano del brasiliano al Bayern Monaco. Tavola apparecchiata per banchettare e festeggiare il primo colpo top class della Juve nuova edizione.



Una cinquantina di giorni di avances, che comprendono pure la naturale fase di falso allontanamento: è la regola del gioco, del mercato nonostante al depistaggio in pochi avessero creduto. Anche perché Douglas Costa, una firma in America, l'aveva già messa su materiale Juve. Anche se era solo un cappellino. Questa volta sarà nero su carta dopo l'apertura anche mediatica del Bayern con il Ceo Rummenigge costretto a non negare l'evidenza.



Douglas non si allena, vuole andare. Andrà. Per un totale di circa 46 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto tanto cara a Juventus e Bayern Monaco. Arriva il 26enne cresciuto nel Gremio. Esplosivo come pochi. In principio anarchico prima di essere tatticamente educato e poi lanciato da Pep Guardiola che lo ha trasformato in qualcosa in più rispetto a un'alternativa Robben e Ribery.



Sinistro naturale, destro scolastico, Douglas Costa sa giocare su entrambe le fasce: a sinistra o a destra, con recente preferenza per la seconda ipotesi che gli permette di aprire il piede preferito. Non un goleador, mai in doppia cifra, ma primo per distacco in Bundesliga per cross fatti nonostante il calo sotto la gestione ancelottiana.



Un colpo grosso che apre il casello al secondo. Sistemato il brasiliano, sarà assalto totale a Federico Bernardeschi. Per lui c'è ancora da lavorare. Ma la Juve studia la doppietta che può trasformare l'avanguardia bianconera. E dare benzina fresca e in quantità dopo la frenata con segni a terra di Cardiff.

Daniele Miceli