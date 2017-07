Juve-Douglas Costa, ecco l'offerta: 10 +30 milioni al Bayern

Scatto per Douglas Costa. Nel giorno del raduno, la Juve prova ad accelerare i tempi per regalare altri rinforzi a Massimiliano Allegri: tra martedì e mercoledì è il giorno dell'incontro con la Fiorentina per chiudere la trattativa per Federico Bernardeschi, mentre sarà di sicuro più complicato portare a Torino l'esterno brasiliano ora al Bayern.



La formula proposta dalla Juve ai bavaresi è la seguente: prestito biennale oneroso di 10 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni dopo due anni. Douglas Costa, esploso allo Shakhtar Donetsk con Lucescu e poi al Bayern con Guardiola, non si è trovato altrettanto bene con Ancelotti, ma non è sicuro che il club lo lasci andare a quelle cifre.



Arrivasse Douglas Costa, occuperebbe il secondo slot libero per un extracomunitario ed escluderebbe il colpo Danilo, per il quale la trattativa con il Real si è arenata. Le prime alternative a destra sono Darmian e De Sciglio, ma c'è anche l'idea Joao Cancelo, portoghese del Valencia.